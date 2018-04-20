 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГФС описала имущество "Укрнафты" на 3,3 млрд грн


фото: ukrnafta
Государственная фискальная служба доописала в залог имущество ПАО "Укрнафта" (скважины и оборудование) на сумму 3,3 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"На выполнение ст. 95 Налогового кодекса руководителем Офиса крупных налогоплательщиков ГФС было принято решение о взыскании налогового долга. Сейчас на счета в банках выставлено почти 8700 инкассовых поручений, списано в счет погашения долга всего 174,7 млн грн. Средства не списываются, поскольку ПАО "Укрнафта" использует "пробелы" в нормах Закона № 2346 и Инструкции НБУ № 22", - отмечают налоговики.

В ГФС уточнили, что в течение 2014-2018 годов ПАО "Укрнафта" постепенно наращивала долги перед бюджетом, которые составили почти 15 млрд грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать