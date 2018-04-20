ГФС описала имущество "Укрнафты" на 3,3 млрд грн

20 апреля, 2018, 14:54

Государственная фискальная служба доописала в залог имущество ПАО "Укрнафта" (скважины и оборудование) на сумму 3,3 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"На выполнение ст. 95 Налогового кодекса руководителем Офиса крупных налогоплательщиков ГФС было принято решение о взыскании налогового долга. Сейчас на счета в банках выставлено почти 8700 инкассовых поручений, списано в счет погашения долга всего 174,7 млн грн. Средства не списываются, поскольку ПАО "Укрнафта" использует "пробелы" в нормах Закона № 2346 и Инструкции НБУ № 22", - отмечают налоговики.

В ГФС уточнили, что в течение 2014-2018 годов ПАО "Укрнафта" постепенно наращивала долги перед бюджетом, которые составили почти 15 млрд грн.