Фильмы Спилберга собрали в прокате рекордную сумму - более $10 миллиардов

Об этом сообщает журнал Forbes.

Такой вывод следует из подсчетов сайта Box Office Mojo: с учетом инфляции фильмы Спилберга в совокупности принесли создателям около $10,2 миллиарда.

В списке самых кассовых работ режиссера – "Инопланетянин", "Челюсти", "Парк Юрского периода" и "Индиана Джонс". Преодолеть отметку в 10 миллиардов долларов Спилбергу помогла его последняя картина - "Первому игроку приготовиться" по роману американского писателя и сценариста Эрнеста Клайна: сейчас она заработала в прокате уже почти 115 миллионов долларов.

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В рейтинге режиссеров, чьи фильмы стали максимально успешными по кассовым сборам, вслед за Спилбергом идут Питер Джексон (6,5 миллиарда долларов), Майкл Бэй (6,4 миллиарда долларов) и Джеймс Кэмерон (6,1 миллиарда долларов).

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