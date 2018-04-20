Франция недовольна военным сотрудничеством с Германией на фоне союза с Британией, - Politico
Об этом пишет Politico.
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от любого участия Бундесвера в операции в Сирии в ответ на применение химического оружия режимом Башара Асада, что с сожалением восприняли в Париже.
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В то же время британцы и французы возобновили активное военное сотрудничество и показали, что они являются единственными европейскими государствами, способными проводить военные зарубежные операции.
В Британии положительно воспринимают совместную с Францией операцию и отмечают, что наконец она вышла на практический уровень.
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"Одной из вещей, которым Макрон всегда уделял внимание, когда проводил первые контакты, было фокусирование внимания на вопросах безопасности и обороны. Теперь он реализовал это на практике", - заявил высокопоставленный источник в Лондоне.
- 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Целями для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и два места вблизи города Хомс.