Франция недовольна военным сотрудничеством с Германией на фоне союза с Британией, - Politico

20 апреля, 2018, 19:58

Франция считает военное сотрудничество с Германией неудовлетворительным и сожалеет по поводу того, что в Берлине холодно восприняли предложения французского лидера Эммануэля Макрона по усилению кооперации в оборонной сфере

Об этом пишет Politico.

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от любого участия Бундесвера в операции в Сирии в ответ на применение химического оружия режимом Башара Асада, что с сожалением восприняли в Париже.

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В то же время британцы и французы возобновили активное военное сотрудничество и показали, что они являются единственными европейскими государствами, способными проводить военные зарубежные операции.

"В сфере обороны отношения между Парижем и Лондоном, естественно, изменчивы, в то время как они ограниченные и неудовлетворительные с Берлином", - заявил французский дипломат газете Le Figaro.

В Британии положительно воспринимают совместную с Францией операцию и отмечают, что наконец она вышла на практический уровень.

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"Одной из вещей, которым Макрон всегда уделял внимание, когда проводил первые контакты, было фокусирование внимания на вопросах безопасности и обороны. Теперь он реализовал это на практике", - заявил высокопоставленный источник в Лондоне.