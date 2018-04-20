Французская полиция освободила от демонстрантов кампус парижского университета
Как сообщает Reuters, это был один из дюжины заблокированных протестующими кампусов в стране и, по словам правительства, его было очищено для "восстановления закона и порядка" перед началом экзаменационного периода.
По информации парижской полиции, один человек был арестован в результате эвакуации, которая прошла "спокойно и без инцидентов".
Руководитель университета обратился в полицию с просьбой очистить помещение от демонстрантов неделю назад. Он заявил, что люди внутри есть антиправительственными активистами, а не студентами, и они сильно повредили помещения.
"Закон и порядок будут восстановлены повсюду", - заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.
Протестующие блокировали доступ в помещение в течение нескольких дней. Они контролировали всех, кто входил внутрь, а также создали коммунальную кухню и общежития и собственный учебный план.
- Студенческие протесты совпадают во времени с более широкими протестами против экономических реформ президента Эммануэля Макрона и 50-годовщиной студенческих протестов в Париже в мае 1968 года.