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Французская полиция освободила от демонстрантов кампус парижского университета


фото: REUTERS
Французская полиция в пятницу освободила от почти сотни протестующих кампус парижского университета, в котором продолжались протесты против изменения правил приема студентов

Как сообщает Reuters, это был один из дюжины заблокированных протестующими кампусов в стране и, по словам правительства, его было очищено для "восстановления закона и порядка" перед началом экзаменационного периода.

По информации парижской полиции, один человек был арестован в результате эвакуации, которая прошла "спокойно и без инцидентов".

Руководитель университета обратился в полицию с просьбой очистить помещение от демонстрантов неделю назад. Он заявил, что люди внутри есть антиправительственными активистами, а не студентами, и они сильно повредили помещения.

"Закон и порядок будут восстановлены повсюду", - заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Протестующие блокировали доступ в помещение в течение нескольких дней. Они контролировали всех, кто входил внутрь, а также создали коммунальную кухню и общежития и собственный учебный план.

  • Студенческие протесты совпадают во времени с более широкими протестами против экономических реформ президента Эммануэля Макрона и 50-годовщиной студенческих протестов в Париже в мае 1968 года.
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