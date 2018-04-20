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Facebook хочет вывести 1,5 млрд пользователей из-под нового закона ЕС. Что это означает

25 мая в ЕС вступает в силу новый закон о защите персональных данных. Он сильно усложнит правила сбора и использования персональных данных пользователей без их ведома, и позволит судам ЕС взимать штрафы до 4% от годового оборота компании за нарушение норм

Об этом пишет Reuters.

Больше всего от этого закона мог пострадать Facebook, который оказался "под ударом" после новости о том, что компания Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента Трампа 2016 года, смогла получить доступ к личным данным миллионов пользователей через соцсеть.

Сейчас, знают они об этом или нет, все пользователи соцсети, кроме тех что проживают на территории Канады и США, покрываются законами Евросоюза о защите персональных данных благодаря расположению головного офиса компании в Дублине.

Поэтому сейчас Facebook собирается вывести 1,5 млрд пользователей Африки, Азии, Австралии, Южной Америки и СНГ из-под юрисдикции ЕС, чтобы не рисковать с уплатой гигантских штрафов (а в случае с Facebook речь идет о миллиардах долларов) и сохранить текущие правила обработки персональных данных.

Это изменение отразится на более чем 70 процентов всех пользователей соцсети. По состоянию на декабрь в Facebook было 239 миллионов пользователей в Соединенных Штатах и Канаде, 370 миллионов в Европе и 1,52 миллиарда в других странах.

Компания заявляет, что будет придерживаться стандартов ЕС по всему миру, не смотря на наличие или отсутствие правового контроля от ЕС, и это решение не повлияет на политику конфиденциальности соцсети.

На практике же, как считает исследователь с технологической политики в Университетском колледже Лондона Майкл Веале, эта перемена означает, что 1,5 миллиарда пользователей, которые пострадали, не смогут подавать жалобы в Комиссариат по защите данных Ирландии или в ирландских судах. Вместо этого они будут регулироваться куда более снисходительными законами о конфиденциальности в США.

"В Facebook будет больше свободы в том, как обрабатывать данные пользователей", - сказал Виале. Например, некоторые типы данных, такие как история просмотра, считаются персональными данными согласно законодательству ЕС, но они не защищены в Соединенных Штатах.

В Ирландии говорят, что о планах компании не знали. Один из ирландских чиновников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что не знает ни о каких планах Facebook по передаче оптовых обязанностей США или уменьшению присутствия Facebook в Ирландии, где социальная сеть стремится привлечь более 100 новых сотрудников.

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  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
  • В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
  • 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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