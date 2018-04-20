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Европарламентарий Хармс призвала к бойкоту ЧМ-2018 в России. Ее поддержали уже 60 евродепутатов


фото: sharij.net
Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель парламентской ассамблеи Восточного партнерства Euronest, член фракции Зеленых Ребекка Хармс призвала правительства европейских стран бойкотировать нынешний Чемпионат мира по футболу в России

Об этом сообщили в офисе депутата, передает "Укринформ".

"Президент Путин не является хорошим хозяином для Чемпионата мира, поскольку войны в Сирии и Украине продолжаются. Он не доброжелательный хозяин, пока поддерживает правые экстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается вмешиваться в выборы", - говорится в сообщили.

Хармс подчеркнула ответственность Путина за оккупацию украинских территорий, войну на Донбассе и поддержку диктатора Башара Асада, а также обвинил российскую армию в военных преступлениях в Сирии.

"Демократические правительства не должны делать вклад в самопозиционирование Путина как сильного человека, которого уважают великие и сильные этого мира", - отметила политик.

Хармс напомнила, что за три дня после зимних Олимпийских игр в Сочи российская армия оккупировала Крым.

Призыв депутата уже поддержали 60 членов Европарламента из 16 государств-членов и 5 различных политических групп.

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