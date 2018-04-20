Европарламентарий Хармс призвала к бойкоту ЧМ-2018 в России. Ее поддержали уже 60 евродепутатов
Об этом сообщили в офисе депутата, передает "Укринформ".
"Президент Путин не является хорошим хозяином для Чемпионата мира, поскольку войны в Сирии и Украине продолжаются. Он не доброжелательный хозяин, пока поддерживает правые экстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается вмешиваться в выборы", - говорится в сообщили.
Хармс подчеркнула ответственность Путина за оккупацию украинских территорий, войну на Донбассе и поддержку диктатора Башара Асада, а также обвинил российскую армию в военных преступлениях в Сирии.
"Демократические правительства не должны делать вклад в самопозиционирование Путина как сильного человека, которого уважают великие и сильные этого мира", - отметила политик.
Хармс напомнила, что за три дня после зимних Олимпийских игр в Сочи российская армия оккупировала Крым.
Призыв депутата уже поддержали 60 членов Европарламента из 16 государств-членов и 5 различных политических групп.
- Напомним, в декабре 2017 года Ребекка Хармс призвала политиков и простых зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
- На период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в оккупированном Крыму фан-зоны не будут действовать из-за санкций.
- 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к странам ЕС бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России.