Еще 800 тысяч доз вакцины против кори уже в Украине, - Супрун
20 апреля, 2018, 16:59
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о том, что новая партия из 800 тысяч бельгийской вакцины прибыла в Украину
Об этом она написала на Facebook-странице.
Новая вакцина против кори, которая поступила в Украину, называется Приорикс. Всего есть 800 тысяч доз.
Это уже вторая партия, закупленная за государственный счет, поступившая в Украину в этом году. В регионы вакцины поедут в ближайшее время.
Поставку осуществил UNICEF Ukraine по заказу Министерства здравоохранения Украины.
Сколько бесплатных вакцин есть в медучреждениях в регионах, можно проверить на сайте.
- Ранее партия вакцин от кори в количестве 220 тысяч доз, была поставлена во все области Украины, кроме Черниговщины.
- Также Ульяна Супрун рассказала, сколько человек должны болеть корью, ОРВИ, и прочим, чтобы заразить других.