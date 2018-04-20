Еще 800 тысяч доз вакцины против кори уже в Украине, - Супрун

20 апреля, 2018, 16:59

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о том, что новая партия из 800 тысяч бельгийской вакцины прибыла в Украину

Об этом она написала на Facebook-странице.

Новая вакцина против кори, которая поступила в Украину, называется Приорикс. Всего есть 800 тысяч доз.

Это уже вторая партия, закупленная за государственный счет, поступившая в Украину в этом году. В регионы вакцины поедут в ближайшее время.

Поставку осуществил UNICEF Ukraine по заказу Министерства здравоохранения Украины.

Сколько бесплатных вакцин есть в медучреждениях в регионах, можно проверить на сайте.