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Еще 800 тысяч доз вакцины против кори уже в Украине, - Супрун


фото: korabelov.info
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о том, что новая партия из 800 тысяч бельгийской вакцины прибыла в Украину

Об этом она написала на Facebook-странице.

Новая вакцина против кори, которая поступила в Украину, называется Приорикс. Всего есть 800 тысяч доз.

Это уже вторая партия, закупленная за государственный счет, поступившая в Украину в этом году. В регионы вакцины поедут в ближайшее время.

Поставку осуществил UNICEF Ukraine по заказу Министерства здравоохранения Украины.

Сколько бесплатных вакцин есть в медучреждениях в регионах, можно проверить на сайте.

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