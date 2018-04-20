Депутат разглядел пропаганду гомосексуализма в детской книге про половое созревание и обвиняет в этом правительство

20 апреля, 2018, 13:59

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич прокомментировали распространение в школах книги "Откровенный разговор про "Это", которая предназначена для детей 6-9 лет и отвечает на интимные вопросы.

Народный депутат Олег Мусий спросил премьер-министра, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, имеет отношение Минобразования к распространению этой книги и есть популяризация гомосексуализма в детском возрасте и растление малолетних практикой деятельности правительства о распространении книги среди детей, сообщает Укринформ.

Гройсман заявил, что Правительство не имеет отношение к распространению такой литературы: "Вы говорите такие вещи, что мне аж неудобно слушать. Это не является политикой правительства. О чем вы говорите?"