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Депутат разглядел пропаганду гомосексуализма в детской книге про половое созревание и обвиняет в этом правительство

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич прокомментировали распространение в школах книги "Откровенный разговор про "Это", которая предназначена для детей 6-9 лет и отвечает на интимные вопросы.

Народный депутат Олег Мусий спросил премьер-министра, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, имеет отношение Минобразования к распространению этой книги и есть популяризация гомосексуализма в детском возрасте и растление малолетних практикой деятельности правительства о распространении книги среди детей, сообщает Укринформ.

Гройсман заявил, что Правительство не имеет отношение к распространению такой литературы: "Вы говорите такие вещи, что мне аж неудобно слушать. Это не является политикой правительства. О чем вы говорите?"

Министр образования Лилия Гриневич объяснила, что МОН не имеет никакого отношения к этой книге: "Кстати, эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. У нас есть много разных книг. Министерство образования не осуществляет проверку всей детской литературы. Мы проводим проверку методических пособий и учебников, которые идут в школы”, - сказала она.

Гриневич отметила, что Минобразования никогда не рекомендовало ее для учебного процесса.

Книга "Откровенный разговор про "ЭТО" переведена в Украине с испанского языка. В аннотациях на сайтах продажи говорится о том, что она помогает объяснить детям: в чем разница между девочками и мальчиками, какие изменения в организме происходят в подростковом возрасте и как себя вести, где берутся дети, как избежать насилия и когда начинать интимные отношения.

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