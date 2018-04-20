Депутат разглядел пропаганду гомосексуализма в детской книге про половое созревание и обвиняет в этом правительство
Народный депутат Олег Мусий спросил премьер-министра, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, имеет отношение Минобразования к распространению этой книги и есть популяризация гомосексуализма в детском возрасте и растление малолетних практикой деятельности правительства о распространении книги среди детей, сообщает Укринформ.
Гройсман заявил, что Правительство не имеет отношение к распространению такой литературы: "Вы говорите такие вещи, что мне аж неудобно слушать. Это не является политикой правительства. О чем вы говорите?"
Министр образования Лилия Гриневич объяснила, что МОН не имеет никакого отношения к этой книге: "Кстати, эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. У нас есть много разных книг. Министерство образования не осуществляет проверку всей детской литературы. Мы проводим проверку методических пособий и учебников, которые идут в школы”, - сказала она.
Гриневич отметила, что Минобразования никогда не рекомендовало ее для учебного процесса.
Книга "Откровенный разговор про "ЭТО" переведена в Украине с испанского языка. В аннотациях на сайтах продажи говорится о том, что она помогает объяснить детям: в чем разница между девочками и мальчиками, какие изменения в организме происходят в подростковом возрасте и как себя вести, где берутся дети, как избежать насилия и когда начинать интимные отношения.