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Демократы подали в суд на Трампа, Россию и WikiLeaks за вмешательство в американские выборы, - WP


фото: AFP
Национальный комитет Демократической партии обвинил российское правительство, политическую кампанию Дональда Трампа и WikiLeaks в заговоре с целью сорвать президентские выборы 2016 года

Об этом сообщает The Washinton Post.

В иске, который подали в федеральный окружной суд в Манхэттене, отмечается, что должностные лица кампании Трампа сговорились с российским правительством, чтобы причинить вред кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и взломать компьютерные сети демократов для распространения похищенной оттуда информации.

"Во время президентской кампании в 2016 году Россия начала всесторонний штурм нашей демократии, и она нашла активного партнера в виде кампании Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес.

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