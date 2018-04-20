Демократы подали в суд на Трампа, Россию и WikiLeaks за вмешательство в американские выборы, - WP

20 апреля, 2018, 19:38

Национальный комитет Демократической партии обвинил российское правительство, политическую кампанию Дональда Трампа и WikiLeaks в заговоре с целью сорвать президентские выборы 2016 года

Об этом сообщает The Washinton Post.

В иске, который подали в федеральный окружной суд в Манхэттене, отмечается, что должностные лица кампании Трампа сговорились с российским правительством, чтобы причинить вред кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и взломать компьютерные сети демократов для распространения похищенной оттуда информации.

"Во время президентской кампании в 2016 году Россия начала всесторонний штурм нашей демократии, и она нашла активного партнера в виде кампании Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес.