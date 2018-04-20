Бывший топ-менеджер "Укргазбанка" останется под стражей или заплатит 40 миллионов
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Экс-руководителя подозревают по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сообщение о подозрении экс-руководителю вручили 13 апреля.
Досудебное следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" разворовывали госсредства в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
В течение 2008-2010 годов бывший заместитель главы правления АБ "Укргазбанк" с действующим на то время руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода государственных средств на счета ранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн грн.