Британские парламентарии создали группу для борьбы с российским влиянием
20 апреля, 2018, 20:56
Британские депутаты создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в выборы и и дезинформационных кампаниях РФ, чтобы понять масштабы "злостного влияния" Москвы
Об этом сообщает The Associated Press.
Новая координационная группа объединяет руководителей нескольких влиятельных комитетов парламента Великобритании, в том числе тех, кто контролирует иностранные дела и оборону.
"Поскольку опасения относительно российского негативного воздействия возрастают, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина", - сказал глава группы консервативный депутат Том Тугендхат.
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Он добавил, что Британия должна следовать за США во введении санкций против российских олигархов и государственных служащих, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Напомним, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия договорились совместно противодействовать российским киберугрозам.