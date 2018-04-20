Болтон рассказал российскому послу, когда отношения США и России улучшатся
20 апреля, 2018, 09:35
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, что улучшение отношений между США и РФ зависит от решения созданных ею проблем
Об этом пишет Reuters.
Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании".
В заявлении Болтона также говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней войны Москва предоставляет военную поддержку правительства Дамаска.
Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.
- Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии уже в понедельник.
- Впрочем, решение о санкциях в понедельник не было, а СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.
- Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не сделает очередной провокации.