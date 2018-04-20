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Болтон рассказал российскому послу, когда отношения США и России улучшатся

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, что улучшение отношений между США и РФ зависит от решения созданных ею проблем

Об этом пишет Reuters.

Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании".

В заявлении Болтона также говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней войны Москва предоставляет военную поддержку правительства Дамаска.

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.

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