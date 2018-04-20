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Боевики обстреляли украинские позиции из “Градов", погиб военный


фото: Reuters
Российские боевики продолжают нарушать Минские соглашения, осуществив 20 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности, на Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Лебединского, выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов.

Также поблизости Лебединского враг применил 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого, из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного. Минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты "Бутовка", Водяного, Песков и Опытного, а также стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии огонь велся по нашим опорным пунктам в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а из стрелкового оружия - вблизи Новолуганска.

К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один наш воин - получил ранение. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

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