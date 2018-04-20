Асад назвал Францию "рабом США" и вернул орден Почетного легиона

20 апреля, 2018, 21:06

Сирия вернула Франции престижную награду "Орден Почетного легиона", которым был награжден сирийский президент Башар аль-Асад

Об этом сообщает ВВС.

Дамаск решил вернуть орден через несколько дней после того, как Франция заявила о "дисциплинарной процедуре" об отзыве награды.

"Министерство иностранных дел ... вернуло Французской республике ... орден Почетного легиона, врученный президенту Асаду. Президент Асад не считает за честь носить награду, врученную страной, которая является рабом США, поддерживающих террористов", - заявили в МИД Сирии.

Награда была возвращена во Францию ​​через посольство Румынии в Дамаске.

Асад получил высшую награду Франции из рук тогдашнего президента Жака Ширака в 2001 году после того, как стал президентом Сирии после смерти своего отца.

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