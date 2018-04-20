Apple представила нового робота, который разбирает 200 iPhone за час

20 апреля, 2018, 15:20

Компания Apple представила обновленного работа Дейзи, способного разбирать 200 iPhone за час

Об этом пишет The Verge.

Устройство предназначено для разборки утилизируемых устройств. Он может различать девять моделей iPhone, разбирать их, а в дальнейшем сортировать компоненты. После переработки компания будет использовать эти компоненты для создания новых деталей для iPhone.

Дейзи разработана инженерами Apple на базе предыдущей модели устройства для разборки iPhone - Лиам, которого показали в 2016 году.

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