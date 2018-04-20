Apple представила нового робота, который разбирает 200 iPhone за час
20 апреля, 2018, 15:20
Компания Apple представила обновленного работа Дейзи, способного разбирать 200 iPhone за час
Об этом пишет The Verge.
Устройство предназначено для разборки утилизируемых устройств. Он может различать девять моделей iPhone, разбирать их, а в дальнейшем сортировать компоненты. После переработки компания будет использовать эти компоненты для создания новых деталей для iPhone.
Дейзи разработана инженерами Apple на базе предыдущей модели устройства для разборки iPhone - Лиам, которого показали в 2016 году.
Читайте также: iPhone 11 или iPhone 9. Все, что известно про новые смартфоны от Apple
- Напомним, что компания Apple в 2018 году представит сразу три новые модели iPhone, каждая из которых получит функцию распознавания лиц и безрамочный дисплей.
- В начале марта малазийский реселлер Apple, работающий под брендом Switch, объявил распродажу витринных экземпляров, но не справился с ажиотажем и закрыл магазин перед носом у 11 тысяч людей
- Месяц назад появились сообщения о том, что сотрудники Apple Park в Купертино неоднократно получали травмы, врезаясь в прозрачные стеклянные стены и двери. Редакция приводит перевод нескольких звонков в 911 из-за этих курьезных случаев.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-