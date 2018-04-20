 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Apple представила нового робота, который разбирает 200 iPhone за час

Компания Apple представила обновленного работа Дейзи, способного разбирать 200 iPhone за час

Об этом пишет The Verge.

Устройство предназначено для разборки утилизируемых устройств. Он может различать девять моделей iPhone, разбирать их, а в дальнейшем сортировать компоненты. После переработки компания будет использовать эти компоненты для создания новых деталей для iPhone.

Дейзи разработана инженерами Apple на базе предыдущей модели устройства для разборки iPhone - Лиам, которого показали в 2016 году.

Читайте также: iPhone 11 или iPhone 9. Все, что известно про новые смартфоны от Apple

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать