 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

100 самых влиятельных людей планеты по версии Time. Кто эти люди

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2018 года, среди которых глава КНДР Ким Чен Ын, президент США Дональд Трамп и невесты принц Гарри и Меган Маркл

Полный список журнал опубликовал на своем сайте.

Список самых влиятельных в журнале Time не ранжирует личностей, однако разделяет их по категориям: "новаторы", "лидеры", "художники", "иконы" и т.п.

Так, в "иконы" в 2018 году попали певицы Рианна и Дженифер Лопес и экс-работник компании Cambridge Analytica Кристофер Вайли.

Среди политиков больше всего влияния оказывают президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Китая Си Цзиньпин. В список также внесли главу КНДР Ким Чен Ын, президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Титанами" в списке стали теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри и Илон Маск.

В списке влиятельных лидеров планеты есть и невесты Меган Маркл и принц Гарри.

Полный список самых влиятельных людей в 2018-м можно посмотреть на сайте журнала Time.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать