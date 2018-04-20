100 самых влиятельных людей планеты по версии Time. Кто эти люди

20 апреля, 2018, 13:34

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2018 года, среди которых глава КНДР Ким Чен Ын, президент США Дональд Трамп и невесты принц Гарри и Меган Маркл

Полный список журнал опубликовал на своем сайте.

Список самых влиятельных в журнале Time не ранжирует личностей, однако разделяет их по категориям: "новаторы", "лидеры", "художники", "иконы" и т.п.

Так, в "иконы" в 2018 году попали певицы Рианна и Дженифер Лопес и экс-работник компании Cambridge Analytica Кристофер Вайли.

Среди политиков больше всего влияния оказывают президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Китая Си Цзиньпин. В список также внесли главу КНДР Ким Чен Ын, президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Титанами" в списке стали теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри и Илон Маск.

В списке влиятельных лидеров планеты есть и невесты Меган Маркл и принц Гарри.

Полный список самых влиятельных людей в 2018-м можно посмотреть на сайте журнала Time.