За минувшие сутки боевики 50 раз обстреляли позиции ВС Украины: есть раненые
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", Невельского и Новотроицкого. Кроме этого, боевики открывали огонь по позицияи ВСУ вблизи Николаевки, а 82 мм минометы использовали вблизи Песков и Водяного. Также под обстрелами противников оказались защитники Талаковка, Гнутово, Богдановка и Адвеевкы. Из вооружения БМП стреляли по укреплениям под Богдановкой. С крупнокалиберных пулеметов обстреливали Опытное, Водяное и Талаковка, из стрелкового оружия район Лебединского, Верхнеторецком, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово - велся снайперский огонь.
На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - обстреляны защитники Луганского и Светлодарска, из крупнокалиберных пулеметов - позиции ВСУ в Новолуганское, а из снайперского оружия - позиции вблизи Майорска и Новгородского.
В результате обстрелов один украинец получил ранения, еще один - травмирован. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает пресс-центр АТО.
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