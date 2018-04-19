ВР рассмотрит обращение президента к Вселенскому Патриарху. Депутаты ждут Порошенко

19 апреля, 2018, 10:48

В четверг, 19 апреля, Верховная Рада рассмотрит проект постановления о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии Православной Церкви в Украине

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания.

Вскоре ожидают появление Петра Порошенко в сессионном зале. Он будет убеждать депутатский состав в целесообразности создания поместной церкви.

Проект предоставлен нардепом Андреем Парубием, который будет докладывать по этому вопросу.

Если Рада поддержит проект постановления - то в дальше вопрос создания автокефалии Православной церкви в Украине будет зависеть от решения Вселенского Патриарха Варфоломея.

Инициаторы законопроекта надеются, что создание поместной церкви в Украине будет способствовать укреплению религиозной свободы Украине и межконфессиональному миру, усилению прав и свобод граждан.