ВР рассмотрит обращение президента к Вселенскому Патриарху. Депутаты ждут Порошенко
19 апреля, 2018, 10:48
В четверг, 19 апреля, Верховная Рада рассмотрит проект постановления о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии Православной Церкви в Украине
Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания.
Вскоре ожидают появление Петра Порошенко в сессионном зале. Он будет убеждать депутатский состав в целесообразности создания поместной церкви.
Проект предоставлен нардепом Андреем Парубием, который будет докладывать по этому вопросу.
Если Рада поддержит проект постановления - то в дальше вопрос создания автокефалии Православной церкви в Украине будет зависеть от решения Вселенского Патриарха Варфоломея.
Инициаторы законопроекта надеются, что создание поместной церкви в Украине будет способствовать укреплению религиозной свободы Украине и межконфессиональному миру, усилению прав и свобод граждан.
- Напомним, 9 апреля президент Украины Петр Порошенко находился с визитом в Стамбуле, где встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава государства отметил важность создания единой поместной православной церкви в Украине.
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