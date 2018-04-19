Во время протестов в Ереване неизвестные избили журналиста
19 апреля, 2018, 14:44
В четверг, 19 апреля, во время протестов в Ереване неизвестные избили журналиста неправительственной организации Тирайра Мурадяна
Об этом сообщил сам потерпевший, пишет Радио Свобода.
Отмечается, что он освещал акцию протеста в то время, как на него напали двое молодых людей.
"Я зафиксировал тех двух людей, которые применили насилие против меня. Это произошло еще до инцидента возле правительственного здания. Они не вели себя как участники митинга, они по телефону постоянно рассказывали кому-то о том, что видят", - рассказал журналист.
Его госпитализировали в больницу с травмами головы. Ближайшие несколько часов он должен быть под наблюдением медиков.
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- Как сообщалось, утром демонстранты начали блокировать правительство в Ереване. Однако с помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание. Нескольких протестующих задержали.
- Полиция Армении предупредила протестующих о возможности применения оружия.
- 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
- 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
- После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
- Утром 18 апреля демонстранты взяли в осаду резиденцию главы правительства.