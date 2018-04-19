19 апреля, 2018, 14:44

В четверг, 19 апреля, во время протестов в Ереване неизвестные избили журналиста неправительственной организации Тирайра Мурадяна

Об этом сообщил сам потерпевший, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что он освещал акцию протеста в то время, как на него напали двое молодых людей.

"Я зафиксировал тех двух людей, которые применили насилие против меня. Это произошло еще до инцидента возле правительственного здания. Они не вели себя как участники митинга, они по телефону постоянно рассказывали кому-то о том, что видят", - рассказал журналист.

Его госпитализировали в больницу с травмами головы. Ближайшие несколько часов он должен быть под наблюдением медиков.

Читайте также: Протесты в Армении. Логика неразрешенного конфликта