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В течение 3,5 лет СБУ предотвратила более 400 терактов, - Порошенко


фото: Українська правда
Служба безопасности Украины на протяжении трех с половиной лет предотвратила более 400 попыток террористических атак в различных регионах страны

Об этом заявил Петр Порошенко 19 апреля во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии Российской Федерации, сообщает "Интерфакс-Украина".

"И террористы, которые были установлены, задержаны, значительная часть из них прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории Российской Федерации..., а также на территории незаконно аннексированного Крыма", - сообщил Порошенко.

Также он заявил, что в условиях войны Украина дает отпор российской агрессии. В том числе - и в предупреждении терактов.

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