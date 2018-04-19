В течение 3,5 лет СБУ предотвратила более 400 терактов, - Порошенко
19 апреля, 2018, 16:58
Служба безопасности Украины на протяжении трех с половиной лет предотвратила более 400 попыток террористических атак в различных регионах страны
Об этом заявил Петр Порошенко 19 апреля во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии Российской Федерации, сообщает "Интерфакс-Украина".
"И террористы, которые были установлены, задержаны, значительная часть из них прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории Российской Федерации..., а также на территории незаконно аннексированного Крыма", - сообщил Порошенко.
Также он заявил, что в условиях войны Украина дает отпор российской агрессии. В том числе - и в предупреждении терактов.
- Напомним, СБУ разоблачила чиновников Миграционной службы, которые продавали террористам украинские заграничные паспорта.