В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм в кинотеатре. Как это было

19 апреля, 2018, 13:54

18 апреля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошел первый за 35 лет показ фильма в кинотеатре - посетителям показали "Черную пантеру"

Об этом сообщает информационное агенсто Assotiated Press.

Премьера состоялась в первом кинотеатре страны, открытом после отмены запрета на публичную демонстрацию картин из религиозных убеждений в 2017 году.

Приглашения на показ получили около 600 гостей. Среди них министр культуры Аввад Алаввад , принцесса Рима бинт Бандар, популярные блогеры. Некоторые посетители признались корреспонденту The New York Times, что вообще ничего не знают про "Черную пантеру", но пришли на само событие.

"Я люблю современные фильмы. Раньше я и мои друзья ездили в Бахрейн или ОАЭ на выходные, чтобы посмотреть новинки. Надеюсь, теперь удастся следить за фильмами ближе к дому", - сказала одна из посетительниц.

В 1980-х Саудовскую Аравию захлестнула волна ультраконсерватизму, и там запретили показы фильмов в кинотеатрах. Через десятилетия запрет отменил принц Мухаммед ибн Саламан, который проводит в стране реформы. При этом в кинотеатрах будут показывать только фильмы, соответствуют "законам шариата и моральных ценностей Королевства".

За это прокатчикам пришлось вырезать около 40 секунд - цензура коснулась финальной сцены с поцелуем героев, тогда как более жестокие моменты боев в картине остались.

Пока в Эр-Рияде функционирует только один зал с кафе и попкорном. Также в здании сделали специальные молитвенные комнаты.