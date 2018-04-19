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В результате обстрелов боевиков ранен украинский военный, - штаб АТО

В течение дня 19 апреля российско-оккупационные войска совершили 12 обстрелов позиций украинских защитников

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и неоднократно стрелкового оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Авдеевки. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Каменки, а стрелковое оружие - оккупанты применили по оборонцах Водяного, Марьинки и Гнутового.

На Луганском направлении из станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по украинским позициям в районе Станицы Луганской и Майского.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Военного доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили всю необходимую помощь.

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