В "Укртрансгазе" рассказали, во сколько оценивают украинскую ГТС
19 апреля, 2018, 13:49
Аудиторская компания Ernst & Young оценила украинскую газотранспортную систему в более 320 млрд гривен
Об этом сообщил глава департамента "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в Facebook.
Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривен. Уже 12 апреля утвердил оценку основной акционер "Укртрансгаза" НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что в цифру в почти 328 млрд гривен входит стоимость активов, которые находятся на временно оккупированных территориях. Их стоимость - 12, 327 млрд гривен.
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