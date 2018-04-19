 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В "Укртрансгазе" рассказали, во сколько оценивают украинскую ГТС


фото: informator
Аудиторская компания Ernst & Young оценила украинскую газотранспортную систему в более 320 млрд гривен

Об этом сообщил глава департамента "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в Facebook.

Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривен. Уже 12 апреля утвердил оценку основной акционер "Укртрансгаза" НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что в цифру в почти 328 млрд гривен входит стоимость активов, которые находятся на временно оккупированных территориях. Их стоимость - 12, 327 млрд гривен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

19 апреля, 2018 четверг

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать