В "Укртрансгазе" рассказали, во сколько оценивают украинскую ГТС

19 апреля, 2018, 13:49

Аудиторская компания Ernst & Young оценила украинскую газотранспортную систему в более 320 млрд гривен

Об этом сообщил глава департамента "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в Facebook.

Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривен. Уже 12 апреля утвердил оценку основной акционер "Укртрансгаза" НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что в цифру в почти 328 млрд гривен входит стоимость активов, которые находятся на временно оккупированных территориях. Их стоимость - 12, 327 млрд гривен.