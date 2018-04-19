В перестрелке с полицией в Мексике погибли 16 человек
Об этом сообщает АР.
Первая стрельба состоялась в городе Коакуюле, неподалеку от тихоокеанского курорта - на полицейский конвой госбезопасности напала группа злоумышленников. Вследствие этого был ранен офицер, поэтому правоохранители ответили на огонь, застрелив 10 нападающих.
Впоследствии преступники напали заманили силовиков в ловушку, где были убиты шестеро полицейских.
По словам представителя госбезопасности Роберто Альвареса, конвой выполнял спецоперацию по противодействию торговле наркотиками. По данным госслужбы, 92 человека оставили свои поселения из-за притеснения наркодилеров.
По статистике Герреро имеет наивысший уровень преступлений в Мексике - 64 убийства на 100 тысяч человек. Поэтому, несмотря на живописность этих мест, госдепартамент США рекомендовал сюда не путешествовать.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-