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В перестрелке с полицией в Мексике погибли 16 человек

В результате двух вооруженных столкновений в южно-мексиканском штате Герреро загигуло 16 человек — из них 10 преступников и 6 полицейских

Об этом сообщает АР.

Первая стрельба состоялась в городе Коакуюле, неподалеку от тихоокеанского курорта - на полицейский конвой госбезопасности напала группа злоумышленников. Вследствие этого был ранен офицер, поэтому правоохранители ответили на огонь, застрелив 10 нападающих.

Впоследствии преступники напали заманили силовиков в ловушку, где были убиты шестеро полицейских.

По словам представителя госбезопасности Роберто Альвареса, конвой выполнял спецоперацию по противодействию торговле наркотиками. По данным госслужбы, 92 человека оставили свои поселения из-за притеснения наркодилеров.

По статистике Герреро имеет наивысший уровень преступлений в Мексике - 64 убийства на 100 тысяч человек. Поэтому, несмотря на живописность этих мест, госдепартамент США рекомендовал сюда не путешествовать.

 

 

 

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