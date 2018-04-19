В Одессе задержали мигранта-исламиста, который находился в международном розыске
19 апреля, 2018, 20:04
Одесские оперативники задержали мужчину - члена международной исламистской организации, который находился в международном розыске
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
33-летний гражданин соседнего государства подозревается правоохранительными органами своей Родины в организации террористической организации и участии в ее деятельности, а также в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но он сбежал из своей страны, поэтому он был объявлен в межгосударственный розыск.
Установлено, что территорию Украины правонарушитель пересек нелегально в марте этого года. В Одессе он жил в частном арендованном доме, где его и обнаружили.
Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.