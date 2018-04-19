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В мае "Укрзализныця" планирует повысить цены на билеты


фото: lviv.molbuk
После майских праздников может вступить в силу приказ Мининфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци"

После майских праздников может вступить в силу приказ Мининфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци"

Об этом сообщает УНИАН. 

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его введем в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода ", - отметил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

  • Напомним, "Укрзализныця" планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с апреля.
  • Этого не произошло, поскольку соответствующий приказ не прошел все согласования. Проектом приказа предусматривается, что перерасчет тарифов на перевозки пассажиров состоится в два этапа по 12%.
  • Укрзализныця запустила дополнительные рейсы до Ужгорода на период цветения сакур.
  • Половина пассажиров "Укрзализныци" покупает билеты онлайн.
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