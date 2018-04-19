В мае "Укрзализныця" планирует повысить цены на билеты

19 апреля, 2018, 15:49

После майских праздников может вступить в силу приказ Мининфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци"

После майских праздников может вступить в силу приказ Мининфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци"

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его введем в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода ", - отметил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.