В мае "Укрзализныця" планирует повысить цены на билеты
19 апреля, 2018, 15:49
После майских праздников может вступить в силу приказ Мининфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци"
После майских праздников может вступить в силу приказ Мининфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци"
Об этом сообщает УНИАН.
"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его введем в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода ", - отметил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
- Напомним, "Укрзализныця" планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с апреля.
- Этого не произошло, поскольку соответствующий приказ не прошел все согласования. Проектом приказа предусматривается, что перерасчет тарифов на перевозки пассажиров состоится в два этапа по 12%.
- Укрзализныця запустила дополнительные рейсы до Ужгорода на период цветения сакур.
- Половина пассажиров "Укрзализныци" покупает билеты онлайн.