 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Луганской области прекратили водоснабжение

В Луганской области не смогли восстановить водоснабжение населению на неподконтрольных территориях

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

"Водоснабжение населению НКТ Луганской обл. Петровским водоводом прекращено с 17.04. из-за порыва не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на НКТ. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 17 апреля автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, в результате которого пострадало 5 человек.
  • На следующий день Донецкая фильтровальная станция окончательно приостановила свою работу ради гарантии безопасности сотрудников.
  • Впоследствии в штабе АТО ситуацию с закрытием Донецкой фильтровальной станции считают инсценированной.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

19 апреля, 2018 четверг

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать