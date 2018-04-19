В Луганской области прекратили водоснабжение

19 апреля, 2018, 20:48

В Луганской области не смогли восстановить водоснабжение населению на неподконтрольных территориях

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

"Водоснабжение населению НКТ Луганской обл. Петровским водоводом прекращено с 17.04. из-за порыва не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на НКТ. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - говорится в сообщении.

Водоснабжения населению НКТ Луганской обл. Петровским водоводом прекращено с 17.04. из-за порыва не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на НКТ. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 апреля 2018 г.