В Луганской области прекратили водоснабжение
19 апреля, 2018, 20:48
В Луганской области не смогли восстановить водоснабжение населению на неподконтрольных территориях
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.
"Водоснабжение населению НКТ Луганской обл. Петровским водоводом прекращено с 17.04. из-за порыва не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на НКТ. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - говорится в сообщении.
Водоснабжения населению НКТ Луганской обл. Петровским водоводом прекращено с 17.04. из-за порыва не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на НКТ. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 апреля 2018 г.
- Напомним, 17 апреля автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, в результате которого пострадало 5 человек.
- На следующий день Донецкая фильтровальная станция окончательно приостановила свою работу ради гарантии безопасности сотрудников.
- Впоследствии в штабе АТО ситуацию с закрытием Донецкой фильтровальной станции считают инсценированной.