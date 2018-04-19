В Киеве женщина родила на платформе железнодорожного вокзала
Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.
Роды принимала дежурная по вокзалу Яна Якименко. Оператор ей сообщил, что с электрички должна выйти женщина, у которой отошли воды.
"Ее должна была встретить я, — говорит Яна, — потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так скоро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу".
Женщина, сойдя с электрички, смогла дойти только до скамейки, где и родила.
"Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик, и малыш стал дышать, не плакал. Положили девочку матери на живот. Через 10 минут приехала скорая", — рассказывает Яна.
По словам роженицы, роды у нее должны были быть через две недели.
Это первый младенец, который родился на станции "Дарница". Про роженицу известно, что ей 41 год и это у нее третий ребенок.
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