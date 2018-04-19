В Киеве женщина родила на платформе железнодорожного вокзала

19 апреля, 2018, 14:21

Вечером 17 апреля в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" женщина преждевременно родила ребенка прямо на скамейке на платформе

Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.

Роды принимала дежурная по вокзалу Яна Якименко. Оператор ей сообщил, что с электрички должна выйти женщина, у которой отошли воды.

"Ее должна была встретить я, — говорит Яна, — потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так скоро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу".

Женщина, сойдя с электрички, смогла дойти только до скамейки, где и родила.

"Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик, и малыш стал дышать, не плакал. Положили девочку матери на живот. Через 10 минут приехала скорая", — рассказывает Яна.

По словам роженицы, роды у нее должны были быть через две недели.

Это первый младенец, который родился на станции "Дарница". Про роженицу известно, что ей 41 год и это у нее третий ребенок.