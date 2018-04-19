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В Киеве появится "антикоррупционная" горячая линия

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о создании горячей линии, куда смогут обратиться все жители столицы с информацией о случаях коррупции в исполнительных органах

Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

Отдельная горячая телефонная линия позволит киевлянам анонимно сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киевсовета (КГГА), райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня.

"Такие процедуры существуют во всем цивилизованном мире, отныне будут и у нас. Новая система должна обеспечить полную анонимность обличителям, гарантии сохранения конфиденциальной информации, делает невозможным искажение или потерю особой информации, устанавливает четкий алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядка передачи их на рассмотрение полиции или специализированных антикоррупционных органов. Через три месяца система полноценно заработать ", - отметил инициатор решения Андрей Осадчук.

Сообщение на горячую линию можно будет подавать в устной (с помощью средств телефонной связи) или письменной форме. Письменные сообщения направляются по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, 01044, или непосредственно передаются в Уполномоченное подразделение с пометкой "Горячая линия" или "Антикоррупционная горячая линия". Письменные сообщения также могут быть отправлены на электронный адрес Горячей линии.

Предполагается, что результатом анонимных обращений киевлян станет инициирование соответствующих проверок и расследований.

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