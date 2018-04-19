В Британии хотят запретить пластиковые соломинки и мешалки

19 апреля, 2018, 15:22

Британское правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения

Об этом сообщает Sky News.

Этот шаг также поможет британскому правительству реализовать свой 25-летний план по ликвидации пластиковых отходов.

В этом году правительством запланированы консультации по пластиковым продуктам, продажа которых будет запрещена. Чиновники вместе с представителями промышленности будут совместно работать над разработкой альтернативы.

На встрече лидеров государств Содружества глава британского правительства Тереза ​​Мэй воспользовалась случаем, чтобы призвать другие государства присоединиться к борьбе с загрязнением пластиком.

"Пластиковые отходы являются одной из самых серьезных экологических проблем мира, поэтому защита морской среды играет центральную роль в повестке дня нашей встречи", - отметила Мэй.

Ежегодно в помойку попадают 8,5 млрд пластиковых соломинок, которые становятся частью 150 млн тонн пластикового загрязнения океанов.

Миллион птиц и более 100 000 морских млекопитающих ежегодно умирают от потребления загрязненной пластиком пищи и контактов с пластиковыми отходами.