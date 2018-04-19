В Армении: демонстранты начали блокирование правительства, полиция задерживает демонстрантов
Об этом сообщает Радио Азатутюн.
С помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание, расположенное на улице Вардананц.
При этом 20 демонстрантов были задержаны.
Как сообщает издание News.am, утром участники акции протеста расселись возле здания правительства.
До этого момента полицейские выставили кордон перед зданием.
Накануне на митинге лидер оппозиции Никол Пашинян сообщил о том, что 19 апреля состоится первое заседание правительства под председательством нового премьер-министра, экс-президента Сержа Саргсяна. Пашинян призвал блокировать работу правительства, не позволяя никому войти в здание.
Напомним, что акции протеста в Ереване проходит с 13 апреля. Участники акции периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.
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- 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
- 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
- После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
- Утром 18 апреля демонстранты взяли в осаду резиденцию главы правительства.
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