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Украинский экспорт на Европейские рынки вырос на 30%, - посол ЕС


фото: segodnya.ua
Рост экспорта стал возможным благодаря результатам экономической части подписания Соглашения об ассоциации

Об этом сообщил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает "Ua.Tv".

"Украинский экспорт на европейские рынки вырос на 30%. Это значительная цифра. Кроме того, Зона свободной торговли способствует интеграции украинской экономики в единый рынок Евросоюза. Это означает, что у украинских компаний больше не будет препятствий для торговли, экспорта или инвестиций на этот рынок", - отметил посол ЕС.

Как результат последовательной поддержки Украины, в Евросоюзе еще раз подтвердили намерение оказать макрофинансовую помощь в размере одного миллиарда евро.

"Сейчас Европарламент и Европейский Совет рассматривают это предложение, поэтому мы надеемся на положительное решение в ближайшие несколько месяцев. После этого Еврокомиссия сможет провести переговоры с украинской властью относительно заключения меморандума о взаимопонимании, в котором будут описаны условия предоставления макрофинансовой помощи", – добавил Хюг Мингарелли.

  • Напомним, с начала года украинский экспорт вырос на 18%.
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