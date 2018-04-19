Украинские депутаты и чиновники обсудили с представителями ЕС выполнение Соглашения об Ассоциации

19 апреля, 2018, 16:52

В среду, 18 апреля, в Страсбурге началось седьмое заседание Парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС при участии народных депутатов Украины, представителей ЕС и правительства Украины

Об этом сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

Во время первого рабочего заседания депутаты обсудили ряд важных вопросов, в частности, состояние имплементации Соглашения об ассоциации, перспективы дальнейших отношений между ЕС и Украиной, вопросы сотрудничества в экономической и энергетической сферах, а также состояние внедрения реформ в Украине. Отдельное внимание депутаты уделили обсуждению ситуации безопасности, последствий незаконной аннексии Крыма Россией и имплементации Минских договоренностей.

Во время приветственного слова соглава Парламентского комитета Ассоциации Николай Княжицкий поблагодарил Европарламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией в Украине. Кроме того, Княжицкий выразил обеспокоенность техногенной ситуацией на востоке Украины и возможным затоплением шахт, что может привести к катастрофическим последствиям.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил, что выполнение Соглашения об Ассоциации является интегральным приоритетом внутренней политики Украины и отметил ключевую роль Верховной Рады Украины в этом процессе. Также Семерак проинформировал присутствующих о достижениях Украины в части имплементации раздела Соглашения об ассоциации относительно окружающей среды.

Представитель ЕС Дирк Шубель отметил, что Украина является одним из приоритетов повестки дня ЕС и в очередной раз заверил, что сторона ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Заместитель соглавы ПКА Мария Ионова во время своего выступления отметила, что Украина внедряет реформы, несмотря на трудные условия, связанные с военной агрессией России на востоке и в Крыму. Также Ионова отметила важность сотрудничества и надлежащей координации действий между Правительством и Верховной Радой Украины в процессе имплементации Соглашения об ассоциации.

Гендиректор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин проинформировала о прогрессе, достигнутом в имплементации Соглашения об ассоциации.

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Ассоциация – это и есть план модернизации Украины, а также определил основные приоритетные направления в этой сфере, в частности полная реализация соглашения о зоне свободной торговли, разработка дорожной карты с целью присоединения к энергетическому союзу, таможенному союзу и цифровому рынку, создание привлекательного инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций со стороны европейских компаний.

Также Мингарелли подчеркнул важность развития политики Восточного партнерства, в рамках которой особое внимание уделяется сотрудничеству ассоциированных стран Украины, Грузии, Молдовы и ЕС.

Заместитель соглавы ПКА Виктор Галасюк отметил ощутимые положительные сдвиги в сфере торговли Украины и ЕС, отметив, что экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 30%, а экспорт услуг - на 11%. Ключевую роль играет ЕС и в части притока прямых иностранных инвестиций в Украину - примерно 70%. Также Галасюк отметил важность принятия необходимых законов и создание специальных институтов с целью активизации торгового и инвестиционного сотрудничества Украины с ЕС.

Участники заседания также обсудили вопрос относительно соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, приватизации, состояние гуманитарной и техногенной ситуации в восточных областях Украины.