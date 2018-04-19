Украинцы подписали уже более 1 млн деклараций с семейными врачами, - Супрун

19 апреля, 2018, 15:12

За 3 недели кампании "Врач для каждой семьи" более миллиона украинцев подписали декларации с семейным врачом

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Кампания продвигается в хорошем темпе - там, где местная власть и медучреждения хорошо подготовились", - отметила Супрун.

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По ее мнению, главное, чтобы местные власти тех городов и сел, медучреждения которых еще только начинают приобщаться к трансформации системы здравоохранения, активно им помогали.

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"Опыт медучреждений, которые лучше всего справляются с изменениями, показывает, что секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть и активные граждане. Сейчас благодаря всем, кто замотивирован иметь лучшую систему здравоохранения и работает в усиленном режиме, есть хорошие и правильные тенденции", - подытожила глава МЗ.