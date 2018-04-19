Украинца включили в Зал славы фигурного катания

19 апреля, 2018, 15:46

Олимпийский чемпион из Украины Виктор Петренко попал в Зал славы фигурного катания

Об этом сообщает официальный сайт организации "Музей мирового фигурного катания и Зал славы".

Виктор Петренко выиграл Олимпиаду-1992 в одиночном катании в Альбервиле (Франция) и стал бронзовым медалистом Игр-1988 в Калгари (Калгари). Кроме этого, он является чемпионом мира-1992 и трехкратным победителем европейского первенства, которое он выиграл в 1990, 1991 и 1994 годах.

После завершения карьеры фигуриста Петренко стал тренером. Также он является вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.

Виктор Петренко стал первым представителем Украины, которого включили в Зал славы фигурного катания.

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