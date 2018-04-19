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Украина разворачивает на Донбассе и возле Приднестровья систему противодействия российской пропаганде, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Украина разработала систему противодействия антиукраинскому вещанию, которая в пилотном режиме работает в Луганской и Донецкой областях

Об этом во время заседания военного комитета заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Речь идет о том, чтобы донести сигнал украинских СМИ, которые сегодня могут считаться прививкой против российской пропаганды. Помощь, в том числе иностранных партнеров, которые передали нам передатчики, не менее важна, чем передача нам летального оружия", - сказал Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что система противодействия российской пропаганде должна распространяться вдоль всей украинско-российской границы, а также вдоль участка границы с оккупированным Россией Приднестровьем.

"Я бы просил, чтобы мы рассмотрели возможность применения соответствующих технологий противодействия антиукраинскому вещанию не только вдоль украинско-российской границы, но и вдоль неконтролируемого участка украино-молдавской границы на участке Приднестровья. Там тоже есть возможности организации информационных диверсий в Одесской области”, - сказал Порошенко.

Глава государства также анонсировал поездку в Луганскую и Донецкую области, где он планирует лично вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым проверить качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне антитеррористической операции.

В свою очередь, Турчинов отметил, что систему противодействия российской пропаганде также развернут на юге страны.

"Мы будем предлагать разместить вдоль украинско-российской границы соответствующую технологическую систему, для того, чтобы российская пропагандистская агрессивная информационная война не могла преодолеть наши информационные границы. Очень важно, что сейчас мы прорабатываем эту технологию. Пока в Донецкой и Луганской областях, а потом мы ее распространим вдоль всей украинско-российской границы, а также на юге нашего государства", - сказал Турчинов.

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