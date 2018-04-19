Украина разворачивает на Донбассе и возле Приднестровья систему противодействия российской пропаганде, - Порошенко
Об этом во время заседания военного комитета заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.
"Речь идет о том, чтобы донести сигнал украинских СМИ, которые сегодня могут считаться прививкой против российской пропаганды. Помощь, в том числе иностранных партнеров, которые передали нам передатчики, не менее важна, чем передача нам летального оружия", - сказал Порошенко.
При этом президент подчеркнул, что система противодействия российской пропаганде должна распространяться вдоль всей украинско-российской границы, а также вдоль участка границы с оккупированным Россией Приднестровьем.
"Я бы просил, чтобы мы рассмотрели возможность применения соответствующих технологий противодействия антиукраинскому вещанию не только вдоль украинско-российской границы, но и вдоль неконтролируемого участка украино-молдавской границы на участке Приднестровья. Там тоже есть возможности организации информационных диверсий в Одесской области”, - сказал Порошенко.
Глава государства также анонсировал поездку в Луганскую и Донецкую области, где он планирует лично вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым проверить качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне антитеррористической операции.
В свою очередь, Турчинов отметил, что систему противодействия российской пропаганде также развернут на юге страны.
"Мы будем предлагать разместить вдоль украинско-российской границы соответствующую технологическую систему, для того, чтобы российская пропагандистская агрессивная информационная война не могла преодолеть наши информационные границы. Очень важно, что сейчас мы прорабатываем эту технологию. Пока в Донецкой и Луганской областях, а потом мы ее распространим вдоль всей украинско-российской границы, а также на юге нашего государства", - сказал Турчинов.
- Напомним, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предоставил разрешение на радиовещание на линии разграничения в зоне АТО четырем станциям.
- В августе 2017 года член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский анонсировал начало вещания на линии разграничения в зоне АТО 12 украинских телеканалов.
- Телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса.
- Украинский телеканал UA|TV начал вещание на оккупированные Россией территории Луганской области.