Уголовная ответственность за плохой ремонт дорог. КГГА объяснила, что ждет подрядчиков-бракоделов
Об этом заявил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в эфире Радио НВ.
“В Киеве в прошлом году было выделено 140 млн. гривен на ремонт межквартальных проездов. Работы на некоторых объектах были выполнены некачественно. Наша задача — провести полный аудит міжкварталки для выявления нерадивых подрядчиков и заставить их провести гарантийный ремонт. Мы опубликовали только первую часть фамилий подрядчиков, в результате шестеро выполнили качественный ремонт”, - сообщает Дмитрий Белоцерковец.
По словам советника мэра, полный список будет опубликован в течение месяца. Официальные претензии городской власти оформлены документально и предоставлены подрядчикам.
Привести подрядчиков к уголовной ответственности невозможно из-за недостатков в законодательстве. Об этом в комментарии Радио НВ заявил председатель правления ОО “Моя дорога” Роман Хмиль.
Он считает составление таких списков частью коррупционной схемы. Объясняет: в них вносят за мелкие нарушения чиновников, которые не дают взяток.
“Это непрозрачный механизм, который сейчас обсуждает Укравтодор во всеукраинских масштабах”, - заявляет Хмель.
С ним согласен представитель группы Реанимационного пакета реформ по дерегуляции экономики, эксперта дорожной отрасли Андрей Мартенс. По его мнению, такие списки недобросовестных сотрудников могут способствовать конкуренции. Подрядчики беспокоятся о своей репутации, потому что от этого зависит количество их заказов — это европейская практика, отмечает эксперт.
Добавляет, что уже обсуждается вопрос привлечения контролеров — независимых инженеров-консультантов.
- Напомним, советник мэра Киева обнародовал первую часть “черного списка” непорядочных подрядчиков по ремонту межквартальных проездов
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-