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Уголовная ответственность за плохой ремонт дорог. КГГА объяснила, что ждет подрядчиков-бракоделов

Киевская городская государственная администрация требует от компаний-подрядчиков провести гарантийный ремонт дорог во дворах и подчеркивает на уголовной ответственности в случае отказа исправить неурядицы

Об этом заявил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в эфире Радио НВ.

“В Киеве в прошлом году было выделено 140 млн. гривен на ремонт межквартальных проездов. Работы на некоторых объектах были выполнены некачественно. Наша задача — провести полный аудит міжкварталки для выявления нерадивых подрядчиков и заставить их провести гарантийный ремонт. Мы опубликовали только первую часть фамилий подрядчиков, в результате шестеро выполнили качественный ремонт”, - сообщает Дмитрий Белоцерковец.

По словам советника мэра, полный список будет опубликован в течение месяца. Официальные претензии городской власти оформлены документально и предоставлены подрядчикам.

Привести подрядчиков к уголовной ответственности невозможно из-за недостатков в законодательстве. Об этом в комментарии Радио НВ заявил председатель правления ОО “Моя дорога” Роман Хмиль.

Он считает составление таких списков частью коррупционной схемы. Объясняет: в них вносят за мелкие нарушения чиновников, которые не дают взяток.

“Это непрозрачный механизм, который сейчас обсуждает Укравтодор во всеукраинских масштабах”, - заявляет Хмель.

С ним согласен представитель группы Реанимационного пакета реформ по дерегуляции экономики, эксперта дорожной отрасли Андрей Мартенс. По его мнению, такие списки недобросовестных сотрудников могут способствовать конкуренции. Подрядчики беспокоятся о своей репутации, потому что от этого зависит количество их заказов — это европейская практика, отмечает эксперт.

Добавляет, что уже обсуждается вопрос привлечения контролеров — независимых инженеров-консультантов.

 

 

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