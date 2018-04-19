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У Трампа хотят создать арабские стабилизационные силы в Сирии

Новый помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон и кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео продвигают кампанию по формированию коалиции арабских стабилизационных сил, которая могла бы заменить американский контингент в Сирии

Об этом сообщили информированные источники, передает телекомпания CNN.

По данным собеседников телеканала, Болтон и Помпео предлагают привлечь к формированию таких сил Египет, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Они предполагают, что арабские силы будут поддерживать стабильность в Сирии и на Ближнем Востоке в целом после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Приближенные к Белому дому источники сообщили телеканалу, что в администрации президента США активно обсуждают план переходного процесса при урегулировании ситуации в Сирии.

На канале отмечают, что такой курс даст Вашингтону основания добиваться от своих союзников на Ближнем Востоке наращивания их вклада в общие усилия, то есть Трампу предлагают убедить арабские государства помогать не только финансовыми средствами, но и выделением военнослужащих.

"Президент ясно дал понять, что хочет, чтобы США продолжали и завершили кампанию против ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Он также дал понять, что региональные и местные силы должны взять на себя эту борьбу, поскольку они сами непосредственно почувствуют на себе последствия возрождения ИГИЛ", - сказал представитель Госдепартамента по делам ближневосточного сотрудничества Дэвид Саттерфилд в среду.

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