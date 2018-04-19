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Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против России


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не совершит очередную провокацию

Об этом сообщает CNN.

"Мы введем санкции, как только они это заслужат. Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп" - заявил Трамп.

Один из источников в администрации Трампа утверждает, что пока непонятно, как именно относится Трамп к новым санкциям.

По его данным, новые ограничительные меры были еще не готовы, однако Трамп просто не позволил продолжить работу над ними.

Трамп также пожаловался на СМИ, которым "никогда не достаточно жесткости".

"Для медиа не имеет значения, что я сделал, это всегда недостаточно жестко, потому что такой нарратив", - добавил американский президент.

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