Трамп говорит, что может и не встретиться с Ким Чен Ыном, если не увидит смысла
19 апреля, 2018, 10:05
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может вообще не состояться, если он не увидит готовности северокорейской стороны к прекращению своей ракетно-ядерной программы
Об этом американский президент заявил в среду, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии во Флориде, передает "Укринформ".
"Если, по моему мнению, эта встреча будет плодотворной, мы не поедем на нее", - заявил глава Белого дома.
Он также подчеркнул, что в случае, если встреча все же начнется, а конструктива не будет, он оставляет за собой право прервать ее.
"Если эта встреча, когда я уже буду там, не будет плодотворной, я уважительно оставлю ее, и мы будем продолжать то, что мы делаем", - подчеркнул президент США.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года
- Кандидат на пост госсекретаря США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в пасхальные выходные совершил тайный визит в Северную Корею, где встретился с ее лидером Ким Чен Ыном.
- Глава Китая Си Цзиньпин вскоре намерен посетить столицу КНДР Пхеньян.
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