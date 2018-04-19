Трамп говорит, что может и не встретиться с Ким Чен Ыном, если не увидит смысла

"Если, по моему мнению, эта встреча будет плодотворной, мы не поедем на нее", - заявил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что в случае, если встреча все же начнется, а конструктива не будет, он оставляет за собой право прервать ее.

"Если эта встреча, когда я уже буду там, не будет плодотворной, я уважительно оставлю ее, и мы будем продолжать то, что мы делаем", - подчеркнул президент США.