Топ-командующие НАТО и РФ провели встречу в Баку

19 апреля, 2018, 17:30

Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти провел встречу в Баку с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым

Информация о встрече размещена на сайте Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Беседа была сосредоточена на вопросах военных позиций и учений. Эта двусторонняя встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в сообщении.

Click the link to read about the meeting today between Gen. Curtis M. Scaparrotti, NATO овс нато в европе, and Gen. Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation and First Deputy Minister of Defence in Baku, Azerbaijan. https://t.co/T3aeX362rj pic.twitter.com/TSHggDRrpL — SHAPE Public Affairs (@SHAPE_NATO) 19 апреля 2018 г.

В НАТО напомнили, что в сентябре прошлого года в Баку с Герасимовым встречался глава Военного комитета НАТО Петер Павел.

"Генерал Скапарротті и генерал Герасимов согласились продолжать использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в сообщении.

Разместили информацию о встрече и на сайте Минобороны РФ.

Там сообщили, что стороны обсуждали военную деятельность НАТО и России в европейском регионе и ситуацию в Сирии.

Выбор Баку для проведения переговоров, очевидно, свидетельствует о том, что стороны искали условно нейтральное место для встречи. Азербайджан имеет хорошие отношения как с Россией, так и с НАТО.