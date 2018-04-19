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Топ-командующие НАТО и РФ провели встречу в Баку

Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти провел встречу в Баку с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым

Информация о встрече размещена на сайте Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Беседа была сосредоточена на вопросах военных позиций и учений. Эта двусторонняя встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в сообщении.

В НАТО напомнили, что в сентябре прошлого года в Баку с Герасимовым встречался глава Военного комитета НАТО Петер Павел.

"Генерал Скапарротті и генерал Герасимов согласились продолжать использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в сообщении.

Разместили информацию о встрече и на сайте Минобороны РФ.

Там сообщили, что стороны обсуждали военную деятельность НАТО и России в европейском регионе и ситуацию в Сирии.

Выбор Баку для проведения переговоров, очевидно, свидетельствует о том, что стороны искали условно нейтральное место для встречи. Азербайджан имеет хорошие отношения как с Россией, так и с НАТО.

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