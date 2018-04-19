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Только Россия имела мотивацию и ресурсы для химатаки в Солсбери, - Госдеп США

Официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в применении боевого нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, подчеркнув, что только у Кремля была мотивация, соответствующие ресурсы, а также опыт заказных убийств в такой способ
Соответствующее заявление распространил в среду офис пресс-секретаря Государственного департамента США, передает "Укринформ".

"Как мы четко заявляли, Соединенные Штаты соглашаются с оценкой Великобритании, что Россия несет ответственность за использование химического оружия на территории Великобритании – или через прямое применение, или за неспособность заявить о наличии или обезопасить свои запасы нервно-паралитического реагента", - отмечается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, "только правительство России имеет мотивацию, а также средства и опыт проведения таких нападений". Россия разработала такой тип военной нервно-паралитического вещества, что использовалась в Солсбери, "и имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства".

В то же время, в Госдепартаменте подчеркнули, что вместо прекращения вредного и деструктивного поведения, российское правительство только отрицает и выдвигает контраргументы, чтобы отвлечь внимание от своей вины.

"Соединенные Штаты осуждают применение химического оружия где, когда, кем, при каких обстоятельствах. Мы призываем наших коллег в Совете Безопасности ООН и Исполнительному совету ОЗХЗ присоединиться к нам, как это было раньше, в создании единого фронта против использования химического оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало обычным явлением", - отметили в Госдепартаменте США.

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