Только Россия имела мотивацию и ресурсы для химатаки в Солсбери, - Госдеп США
"Как мы четко заявляли, Соединенные Штаты соглашаются с оценкой Великобритании, что Россия несет ответственность за использование химического оружия на территории Великобритании – или через прямое применение, или за неспособность заявить о наличии или обезопасить свои запасы нервно-паралитического реагента", - отмечается в документе.
Как подчеркивается в заявлении, "только правительство России имеет мотивацию, а также средства и опыт проведения таких нападений". Россия разработала такой тип военной нервно-паралитического вещества, что использовалась в Солсбери, "и имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства".
В то же время, в Госдепартаменте подчеркнули, что вместо прекращения вредного и деструктивного поведения, российское правительство только отрицает и выдвигает контраргументы, чтобы отвлечь внимание от своей вины.
"Соединенные Штаты осуждают применение химического оружия где, когда, кем, при каких обстоятельствах. Мы призываем наших коллег в Совете Безопасности ООН и Исполнительному совету ОЗХЗ присоединиться к нам, как это было раньше, в создании единого фронта против использования химического оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало обычным явлением", - отметили в Госдепартаменте США.
Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипачей виноваты агенты США и Великобритании.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-