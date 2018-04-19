Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

19 апреля, 2018, 13:16

В пятницу, 20 апреля, в Украине будет +13...+18°C, но уже в субботу ожидается стремительное потепление

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"20 апреля погода в Украине еще не повторит недавних +20...+25 градусов, но чтобы уж очень холодно - то нет. Ожидается +13...+18 градусов. Ночью без заморозков, +5...+10 градусов. Дожди в пятницу останутся только на Востоке, а в большинстве областей будет светить солнышко", - рассказала метеоролог.

21 апреля ожидается потепление до +20...+26°C, однако в восточной части будет прохладнее, +12...+17°C. Погода в Украине в этот день будет солнечной и сухой.

В Киеве 20 апреля без осадков, температура составит +16°C. В субботу в столице потеплеет до +23°C, будет солнечно, но с поривчатим ветром.