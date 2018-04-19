 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни


фото: altan.pp
В пятницу, 20 апреля, в Украине будет +13...+18°C, но уже в субботу ожидается стремительное потепление

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"20 апреля погода в Украине еще не повторит недавних +20...+25 градусов, но чтобы уж очень холодно - то нет. Ожидается +13...+18 градусов. Ночью без заморозков, +5...+10 градусов. Дожди в пятницу останутся только на Востоке, а в большинстве областей будет светить солнышко", - рассказала метеоролог.

21 апреля ожидается потепление до +20...+26°C, однако в восточной части будет прохладнее, +12...+17°C. Погода в Украине в этот день будет солнечной и сухой.

В Киеве 20 апреля без осадков, температура составит +16°C. В субботу в столице потеплеет до +23°C, будет солнечно, но с поривчатим ветром.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

19 апреля, 2018 четверг

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать