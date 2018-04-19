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Сутки в АТО: украинские позиции обстреляли 50 раз, под Гнутовым работает снайпер

За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 50 обстрелов позиций сил АТО. Враг и в дальнейшем применяет вооружение, запрещенное Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты «Бутовка», Невельского и Новотроицкого. Кроме этого, под огонь из 120 мм минометов попали наши позиции вблизи Николаевки, а 82 мм минометы и гранатометы противник применил в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитникам Талаковки, Гнутового, Богдановки и Авдеевки из вооружения БМП – наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия – в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутового – велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов – обстреляны защитники Луганского и Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов наши позиции под Новолуганським, а снайперского оружия – вблизи Майорска и Новгородского.

В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения. Еще один наш защитник – получил боевое травмирование.

 

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