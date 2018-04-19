Спасти 149 пассажиров после отказа двигателя: как американский пилот стала новым героем

19 апреля, 2018, 09:43

Пассажиры самолета Southwest Airlines, двигатель которого взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней своего пилота. После аварии ей удалось успешно выполнить экстренную посадку

Об этом пишет ВВС.

Тэмми Джо Шульц была командиром воздушного судна, который выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас, но был вынужден приземлиться в Филадельфии.

Обломки двигателя разбили один из иллюминаторов, в который частично засосало женщину, которая сидела рядом. Другим пассажирам удалось затащить ее обратно на борт, однако позже пострадавшая все же умерла.

Passenger video of the @SouthwestAir flight that was leaving New York but was diverted to Philadelphia while on its way to Dallas Texas because it said that one of the engines blew out.#SouthWestAir #southwest #plane #emergency #Landing pic.twitter.com/MUwBjXWFTr — J. Washington (@jwashington37) 17 апреля 2018 г.

Жертвой оказалась 43-летняя Дженнифер Риордан, которая работала менеджером банка Wells Fargo в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У нее осталось двое детей.

Еще семь пассажиров самолета получили ранения, однако экстренная посадка самолета прошла успешно.

Точные причины аварии пока не установлены, но представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) сообщили, что следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.

Сообщается, что Шульц провела 10 лет в составе военно-морских сила США, где была пилотом истребителя.

Официально компания Southwest Airlines не сообщала, кто именно был пилотом злополучного рейса, но пассажиры утверждали, что за штурвалом лайнера была именно Шульц. Позже это подтвердил в интервью журналистам ее муж.

В ВМС США сообщили, что Шульц была среди первых женщин, которые сели за штурвал истребителя. Она родилась в Нью-Мексико. До вступления в вооруженные силы она закончила университет, получив два диплома - по биологии и сельскохозяйственного бизнеса.

В ВМС она достигла звания капитана третьего ранга, после чего перешла на гражданскую службу. Ее муж - тоже пилот Southwest Airlines. У пары двое детей.