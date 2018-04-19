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СБУ разоблачила чиновников Миграционной службы, которые продавали террористам украинские загранпаспорта


фото: volynnews
СБУ разоблачила сотрудников миграционной службы на изготовлении паспортов, которые впоследствии передавались лицам, причастным к террористической деятельности

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Еспресо.TV.

"От иностранных партнеров мы получили информацию о задержании в странах Европы 5 человек, причастных к деятельности международных террористических группировок, у которых были паспорта граждан Украины для выезда за границу с элементами подделки", - заявил Кононенко.

Во время проведения обысков в здании миграционного подразделения изъято 151 бланк паспортов. Оказывается, что официально документы считались уничтоженными, однако их в дальнейшем передавали в лаборатории, где преступники переделывали их на действительные.

В лаборатории также изъяли оборудование для подготовки свидетельств на временное и постоянное проживание, дипломов о высшем образовании, справок, 5 клише миграционной службы Украины, восемь клише миграционных органов РФ, 13 бланков дипломов иностранных вузов, 88 печатей украинских вузов, девять дата-штампов Госпогранслужбы Украины.

Кононенко отметил, что подробности пока озвучить не может, поскольку продолжаются следственные действия, устанавливается круг и степень вины сотрудников Государственной миграционной службы, причастных к служебному подлоге и передаче официально якобы уничтоженных паспортов посторонним лицам.

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