Самая красивая женщина планеты по версии People - певица P!nk
19 апреля, 2018, 13:29
Журнал People назвал 38-летнюю американскую певицу P!nk самой красивой женщиной года
Она появилась на обложке журнала.
Вместе с певицей на обложке People и ее шестилетняя дочь Уиллоу и сын Джеймсон, которому вскоре исполнится два года.
Pink отметила, что пока в продаже есть новый номер People, она будет чувствовать себя более красивой. На самом деле певица пошутила и сказала, что ее главный козырь – это чувство юмора.
P!nk рассказала в интервью, что для нее означает "красота".
"Мне нравится, что наше восприятие красоты перевернулось с ног на голову. Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - рассказала исполнительница.
- Напомним, режиссер и фотограф из Украины Саша Самсонова сняла ролик на новую песню Wild Hearts Can not Be Broken певицы P!nk.
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