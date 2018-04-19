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Самая красивая женщина планеты по версии People - певица P!nk

Журнал People назвал 38-летнюю американскую певицу P!nk самой красивой женщиной года

Она появилась на обложке журнала.

Вместе с певицей на обложке People и ее шестилетняя дочь Уиллоу и сын Джеймсон, которому вскоре исполнится два года.

Pink отметила, что пока в продаже есть новый номер People, она будет чувствовать себя более красивой. На самом деле певица пошутила и сказала, что ее главный козырь – это чувство юмора.

P!nk рассказала в интервью, что для нее означает "красота".

"Мне нравится, что наше восприятие красоты перевернулось с ног на голову. Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - рассказала исполнительница.

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