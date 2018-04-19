С начала года украинский экспорт вырос на 18%, - Минэкономразвития
19 апреля, 2018, 13:29
Экспорт украинских товаров вырос на 17,9% за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2017
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.
За год украинский экспорт в январе-феврале на $1,1 млрд. В целом Украина за этот период экспортировала на $7,4 млрд. Больше всего вырос экспорт в ЕС, Сингапура, Белоруссии, Турции, Молдовы и Ираке.
Товары, продажа которых больше всего вырос за два месяца 2018 года: полуфабрикаты из стали (+$98,3 млн), прутки и бруски из стали горячего проката (+$84,2 млн), прокат плоский горячекатаный (+$76,7 млн), чугун (+$72 млн), руды и концентраты железные (+$61,5 млн) и изолированные провода, кабели (+$57,9 млн).
- По информации аналитического центра YouControl, в 2017 году импорт товаров из России в Украину вырос на 40%.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-