С начала года украинский экспорт вырос на 18%, - Минэкономразвития

19 апреля, 2018, 13:29

Экспорт украинских товаров вырос на 17,9% за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2017

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

За год украинский экспорт в январе-феврале на $1,1 млрд. В целом Украина за этот период экспортировала на $7,4 млрд. Больше всего вырос экспорт в ЕС, Сингапура, Белоруссии, Турции, Молдовы и Ираке.

Товары, продажа которых больше всего вырос за два месяца 2018 года: полуфабрикаты из стали (+$98,3 млн), прутки и бруски из стали горячего проката (+$84,2 млн), прокат плоский горячекатаный (+$76,7 млн), чугун (+$72 млн), руды и концентраты железные (+$61,5 млн) и изолированные провода, кабели (+$57,9 млн).