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Руководитель Укравтодора против отмены желтого сигнала светофора


фото: DR
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( Укравтодор) Славомир Новак высказался против отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны

Об этом сообщает hromadske.

«Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км / ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге», — отметил Новак.

  • Напомним, после смертельного ДТП в Кривом Роге на заседании Кабмина обсудили целесообразность использования желтого сигнала светофора и возможность его отмены.
  • ДТП случилось утром 17 апреля. В Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal.
  • В результате столкновения 9 человек погибли и 21 получили повреждения различной степени тяжести.
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