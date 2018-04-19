Руководитель Укравтодора против отмены желтого сигнала светофора
19 апреля, 2018, 12:45
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( Укравтодор) Славомир Новак высказался против отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны
Об этом сообщает hromadske.
«Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км / ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге», — отметил Новак.
- Напомним, после смертельного ДТП в Кривом Роге на заседании Кабмина обсудили целесообразность использования желтого сигнала светофора и возможность его отмены.
- ДТП случилось утром 17 апреля. В Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal.
- В результате столкновения 9 человек погибли и 21 получили повреждения различной степени тяжести.
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