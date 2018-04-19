Руководитель Укравтодора против отмены желтого сигнала светофора

19 апреля, 2018, 12:45

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( Укравтодор) Славомир Новак высказался против отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны

Об этом сообщает hromadske.

«Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км / ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге», — отметил Новак.