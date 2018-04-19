Роботов научили собирать мебель из IKEA лучше человека

19 апреля, 2018, 15:24

Инженеры Наньянского технологического университета в Сингапуре научили робота собирать стул из IKEA

Об этом пишет Wired.

Робот состоит из двух механических рук, в которые встроены датчики силы и 3D-камера. За 20 минут устройство может собрать стул, при этом больше половины времени робот ищет в наборе необходимые детали.

Подобный стул человек собирает примерно 45 минут. "Теперь можно собирать мебель без нервных срывов и проклятий в адрес собаки", - отмечает издание.

Ранее работы не могли собирать подобные вещи, поскольку для их составления необходима точность до каждого миллиметра, а также - уникальная для каждой детали сила, с которой нужно вставлять или закручивать шканты в пазы.

"Если есть ошибка при моделировании объекта, то ничего не получится - руки будут тянуть кусок стула друг на друга, на этом сборка прекратится", - описывают минусы создатели робота.

В дальнейшем исследователи планируют научить робота собирать не только стулья. Нейросеть будет изучать разные методы сборки мебели, не только с Ikea.

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